'Supervivientes 2023': la cuarta gala creó tramas para 'Sálvame', expulsó a un favorito y arrasó en audiencias

Si fuera a una isla a intentar sobrevivir y una señora viniera tres semanas después a contarme cosas sobre la novia de su padre, lo más probable es que amablemente le indicara que estamos para otra cosa y que no me importa lo más mínimo. Cuando en 'Traitors España' alguien hacía ademán de llorar, abrazar y soltar exclusivas, siempre había alguien diciendo "Este no es ese tipo de programa". 'Supervivientes 2023' es ese tipo de programa: un crossover con el resto del universo Mediaset, intentando salvar los muebles en el último minuto.

Una playa repleta de gente

Hacía mucho tiempo que a Telecinco no le salía bien la jugada, y para una vez que la audiencia responde (17,2% y 1.546.000 espectadores) están dispuestos a volver a introducir tramas de su universo como sea. Pero ya llegaremos a eso en la forma de Gabriela Arrocet, la nueva concursante, que desde que ha llegado parece más un tentáculo de su padre que una persona individual.

Y es que esta semana ha habido también expulsión: después de salvar a Katerina, Sergio Garrido y Gema Aldón quedaron en tela de duda como únicos nominados. La audiencia ha decidido que sea Sergio el que coja las maletas y se vaya a la Playa de los Olvidados, donde le esperan Artur y Jaime. Empieza a tener overbooking la playa en cuestión.

El concurso de Gloria Camila// el concurso de Gema Aldón



También es cierto que, por primera vez este año, la audiencia decidirá esta semana quién de los tres se marcha definitivamente. "A todos, que tengáis un buen concurso. Sed buenos supervivientes" ha dicho Sergio en un discurso tan emocionante como comer pan blanco del Mercadona, antes de desaparecer en el horizonte.

¿Te he contado ya lo de mi padre?

Desde el momento en el que la hija de Bigote Arrocet pisó la isla empezó a soltar exclusivas por la boca, casi como si la hubieran llevado solo para remover una trama ya muerta de Mediaset. Primero arremetió contra las Campos ("Se inventaron que le pedía dinero a mi papá y las únicas que se lo pedían eran ellas, Terelu le pidió mil euros y él le pasó dos mil, y María Teresa le pidió 40.000 euros y mi papá se los prestó").

Asraf es el único que ha ido a hacer televisión porque los demás han ido a hacer ganchillo, no te jode.



Después, quiso remarcar que su padre tenía otro nuevo amor ("Mi papá tiene novia, está muy bien, tampoco le guarda ningún rencor a nadie porque es una persona muy sana de corazón"), que el hijo del humorista aclaró en plató que conoció en Londres. Ni cuatro días en la isla y ya ha contado todo lo que tenía que contar.

Quizá sea por eso que sus compañeros han decidido que sea una de las nominadas: ya has cumplido tu propósito en la isla, ahora llega el momento de que te vayas a casa. Se une así a un grupo con Asraf Beno, Adara Molinero y Raquel Mosquera en el que Ginés se ha librado por una vez. Nada me haría más feliz que al final de todo esto el ganador fuera el tío que hace los bocatas en TikTok.

Estáis colgados

Las pruebas esta vez fueron más o menos emocionantes (aunque, una vez más, cogidas del original americano): una les iba colgando poco a poco más verticales hacia el mar. En los Royales ha ganado Jonan Wiergo, que le ha dedicado la victoria a su restaurante (cada cual a lo suyo) y en los Fatales ha sido el ex-'Isla de las tentaciones' Diego Pérez el que se ha alzado con la inmunidad y el liderazgo. Se lo ha agradecido a sus padres y a la gente que le ha salvado. Nunca 'Supervivientes' estuvo tan cerca de ser la gala de los Óscar.

La otra prueba, la de localización, les enfrentó en duelos uno contra uno en el llamado "arado mortal": al final todo quedó como estaba. Los Royales en Playa Royale, los Fatales en Playa Fatal. No se me ocurre un mejor símil del capitalismo.

No quisiera despedir esta crónica sin mentar que, obviamente, ha habido gritos, dimes y diretes en la isla, tanto dentro de la isla (Manuel contra Asraf, Raquel, Alma y Gema en un triplete de acusaciones, Raquel contra Gema) como fuera (la hija de Ginés contra su novia, todos contra todos en una especie de 'Super Smash Bros' del reality patrio). El programa podría durar 40 minutos y enviar a la gente pronto a la cama, pero claro, a ver entonces cómo rellenamos tramas del 'Sálvame', ¿no?

