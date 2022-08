Las mejores gangas en Smart TV 4K de esta semana: ofertas en toda clase de pantallas con paneles OLED, QLED y LED, Android TV o Dolby Atmos y más

Si aún no has aprovechado el verano para llevarte un gran descuento en una Smart TV, hoy os traemos una gran variedad de modelos para que tengas diferentes opciones a elegir. Hemos seleccionado las mejores ofertas de la semana en televisores OLED, QLED y LED de diferentes tiendas. Por lo que si estás buscando un modelo que se adapte a tus necesidades, acompáñanos en este artículo.

Televisores OLED

Durante los últimos meses hemos visto cómo los precios de las Smart TVs OLED se han reducido considerablemente, bajando el umbral de los 1.000 euros. Si siempre has querido hacerte con una, ya no tienes excusa. El primer modelo que hemos seleccionado es la Smart TV LG 48C16LA, que presenta un panel OLED de 48 pulgadas, resolución 4K y compatibilidad con HDR10 Pro, Dolby Vision y Dolby Atmos. Pero, además, también incluye NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, cuatro puertos HDMI 2.1 y webOS como sistema operativo. Su precio es de 898,99 euros en PcComponentes.

Si estáis buscando una angular de pantalla algo más grande, encontramos el mismo modelo LG 65C16LA por 1.499 euros en El Corte Inglés, pero su panel OLED aumenta hasta las 65 pulgadas. Entre sus características, podemos hacer uso del asistente de voz para poder controlar cada función del televisor. Además, presenta las mismas tecnologías que su modelo más pequeño.

No hay dos sin tres, y no podía faltar que encontrásemos en oferta a su modelo más grande. La Smart TV LG 77C16LA tiene un precio en oferta de 2.299 euros en El Corte Inglés. No es asequible para todos los bolsillos, pero destaca su descuento de más de 2.000 euros para poder llevarnos una de los televisores más potentes que podemos encontrar. Su panel llega hasta las 77 pulgadas, algo que es perfecto para los más exigentes.

Cambiando de marca, nos encontramos con la Hisense 55A8G, un televisor muy completo, con un panel OLED de 55 pulgadas y resolución 4K. También incluye una tasa de refresco de 60 Hz y un puerto HDMI 2.1. Entre sus características más destacadas, nos encontramos con asistente de voz compatible con Alexa y Google Assistant, modos para los deportes, gaming y Filmmaker y el sistema operativo propio de la marca: VIDAA. Podéis encontrarlo por solo 699 euros en El Corte Inglés.

Televisores QLED

Entre los televisores QLED que hemos encontrado en oferta, Samsung ha conseguido mantener su exclusividad en este recopilatorio. El primer modelo que destaca por su gran descuento de casi 1.000 euros es la Smart TV Samsung QE55QN95B, que presenta un panel QLED de 55 pulgadas y resolución 4K. Se trata de un modelo de la familia Neo QLED, y viene con una tasa de refresco de 100 Hz, HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium Pro, Tizen, asistente de voz compatible con Bixby Google Assistant y Alexa. Pero, además, con un sistema de altavoces de 70W y Dolby Digital Plus. Su precio es de 1.699 euros en Worten.

TV SAMSUNG QE55QN95B (Neo QLED - 55'' - 140 cm - 4K Ultra HD - Smart TV) PVP en Worten 1.699,00€

Con una angular de pantalla más grande, nos encontramos por 999,99 euros en Amazon la Smart TV Samsung 65Q75B: su precio mínimo histórico. Su panel QLED es de 65 pulgadas y cuenta con resolución 4K, tasa de refresco de 120 Hz y cuatro puertos HDMI 2.1, lo que la hace perfecta tanto para ver películas y series como para videojuegos. Pero, además, también viene con Multi View (ideal para elegir qué película ver mientras vemos otro tipo de contenido), SpaceFit para que el sonido se adapte a cualquier habitación, y sistema operativo Tizen.

Televisores LED

Por último, pasamos a los modelos más económicos. Tratándose de televisores LED, Xiaomi ha ganado a pulso aparecer en esta lista. En primer lugar, hemos encontrado la Smart TV Xiaomi TV P1E con un precio de 239 euros en Mi Electro. Su panel es de 43 pulgadas y cuenta con resolución 4K. También nos encontramos con Android TV 9.0 como sistema operativo, por lo que podemos tener las aplicaciones siempre actualizadas. Pero, también, destaca la presencia de Dolby Audio, Chromecast y Google Assistant.

Si estás buscando un televisor más potente y con una pantalla más grande, otro modelo en oferta es la Smart TV Xiaomi P1E de 65 pulgadas. Podemos encontrar este televisor por 529 euros en MediaMarkt, y entre sus características principales nos encontramos con la presencia de un panel LED de 65 pulgadas con resolución 4K. También incluye Android TV como sistema operativo, así como acceso a las aplicaciones de streaming para poder ver películas, series y documentales. Además, cuenta con Dolby Audio y Wi-Fi y Bluetooth.

Para finalizar, en PcComponentes hemos encontrado por 628,99 euros la Smart TV Sony KD55X80JPAEP. Se trata de un televisor con panel LED de 55 pulgadas y resolución 4K. Cuenta con Triluminos Pro, que permite reproducir una amplia gama de colores. Pero, también, incluye Dolby Atmos y Dolby Vision, Android TV como sistema operativo y asistente de voz compatible con Alexa y Google Assistant.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.