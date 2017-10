Absorbente tráiler de 'En realidad, nunca estuviste aquí': Joaquin Phoenix protagoniza la 'Taxi Driver' del siglo XXI

Seis años han tenido que pasar desde la aclamada 'Tenemos que hablar de Kevin' ('We Need To Talk About Kevin') para que Lynne Ramsay estrene una nueva película. Lo curioso es que la espera ha sido menor que la vez anterior -en esa ocasión pasaron la friolera de nueve años-, pero la llegada a las salas de 'En realidad, nunca estuviste aquí' ('You Were Never Really Here') ya es inminente y aquí os traemos el tráiler de esta cinta protagonizada por Joaquin Phoenix.

Basada en una novela de Jonathan Ames, creador de la televisiva 'Bored to Death', 'En realidad, nunca estuviste aquí' nos cuenta la historia de una veterano de guerra y ex-agente del FBI que actualmente dedica su tiempo a rescatar a jóvenes mujeres que están siendo explotadas sexualmente contra su voluntad. Su vida se complica cuando un político le pide que salve a su hija, lo cual le lleva a descubrir una peligrosa trama de corrupción...

Tráiler en versión original subtitulada

Tráiler doblado al español

Alessandro Nivola, John Doman, Judith Anna Roberts, Alex Manette, Ekaterina Samsonov, Kate Easton, Jason Babinsky, Frank Pando, Ryan Martin Brown y Scott Price completan el reparto de este cuarto largometraje dirigido por Ramsay -los otros dos son 'Ratcatcher', con el que debutó en 1999, y 'Morvern Callar', estrenado en 2002- con el que resulta inevitable acordarse de 'Taxi Driver'.

La presentación mundial de 'En realidad, nunca estuviste aquí' tuvo lugar en el pasado Festival de Cannes, donde tuvo una acogida bastante positiva, llevándose para casa tanto el premio de mejor actor para Phoenix como el de mejor guion para Ramsay. Los demás ya no tendremos que esperar mucho para ver hasta qué punto fueron merecidos, ya que Caramel Films tiene previsto su estreno en España para el próximo 24 de noviembre.

