Angustioso tráiler de 'Un lugar tranquilo', la pesadilla muda de Emily Blunt

Saltó a la fama gracias a la televisiva 'The Office' y pronto liderará 'Jack Ryan', pero John Krasinski también ha hecho varios esfuerzos en el cine. Pudimos verle en 'Ella es el partido' ('Leatherheads') o '13 horas: Los soldados secretos de Bengasi' ('13 Hours'), pero también ha dirigido títulos como 'Brief Interviews with Hideous Men' o 'Los Hollar' ('The Hollars'). Ahora nos toca hablaros de su tercer largometraje tras las cámaras, ya que aquí os traemos el angustioso tráiler de 'Un lugar tranquilo' ('A Quiet Place').

Paramount no ha querido desvelar mucho sobre su argumento, pero parece ser que la historia de 'Un lugar tranquilo' gira alrededor de una familia que vive en el campo que ha decidido vivir en completo silencio para intentar esconderse de una desconocida fuerza maligna que se manifiesta y gana fuerza a través del sonido. Una propuesta bastante estimulante a priori que parte de un guion escrito por el propio Krasinski junto a Scott Beck y Bryan Woods.

'Un lugar tranquilo' cuenta con la curiosidad añadida de que es la primera película dirigida por Krasinski en la que colabora con su esposa Emily Blunt. Hasta ahora únicamente habían coincidido para realizar el doblaje al inglés de 'El viento se levanta' ('Kaze tachinu'), en el cual ella prestaba su voz a Nahoko y él a Honjô. Aquí estarán acompañados por Noah Jupe, al que pronto también veremos en 'Suburbicon', y Millicent Simmonds -'Wonderstruck'-.

La verdad es que espero que este sea el único tráiler que Paramount lance de 'A Quiet Place', ya que logra crear esa angustia por la que debe estar pasando la familia protagonista y también reflejar que hay algo que temer. Por desgracia, tengo mis dudas de que así sea, ya que su estreno en Estados Unidos no está previsto hasta el 6 de abril -en España la podremos ver a partir del 13 de ese mismo mes- y no les quedará otra que publicar más contenidos si quieren evitar que el público se olvide de ella.