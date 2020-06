'Antidisturbios': Movistar+ presenta el primer tráiler de la serie policíaca de Rodrigo Sorogoyen

Movistar+ ha lanzado el primer teaser trailer de 'Antidisturbios', su nueva serie policíaca, que estrenará después del verano. Rodrigo Sorogoyen ('Madre') dirige, cocrea y coescribe este thriller de seis episodios que sigue la investigación de asuntos internos sobre un grupo de antidisturbios de la Policía Nacional.

Vicky Luengo interpreta a Laia esta agente de Asuntos Internos en la labor de investigar la actuación violencia de los seis agentes del Puma 93 (interpretados por Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto y Patrick Criado) en un desahucio que se va de las manos con la muerte de un hombre.

El guion corre a cargo de Eduardo Villanueva, Isabel Peña (cocreadora) y el propio Rodrigo Sorogoyen, que define 'Antidisturbios' como: “una serie pegada a la realidad y a la época en la que vivimos, pero no juzga, no alimenta estereotipos, no caricaturiza ningún colectivo ni se posiciona políticamente”.

Cuando visitamos el rodaje a finales de 2019, pudimos comprobar la envergadura de esta producción en pro de un retrato lo más realista posible de la Policía y las calles en donde se desarrolla la serie. 200 sets, 100 localizaciones naturales, calles, túneles, etc.

Una gran apuesta que, de hecho, estuvo a punto de ser cancelada por la existencia de 'La unidad', la serie policial de Dani de la Torre, según contó en el pasado Conecta Fiction Domingo Corral, jefe de ficción de Movistar+.