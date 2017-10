Brutal tráiler de '24 Hours to Live': Ethan Hawke se convierte en una auténtica máquina de matar

Por mucho cine de acción que se estrene, los aficionados al género nunca jamás tendremos suficiente. Especialmente después de los fantásticos largometrajes que se han estrenado en los últimos años y que, con permiso de las geniales dos entregas de 'Redada asesina' —'The Raid'—, están coronados por el desembarco en la gran pantalla del implacable y estiloso asesino John Wick.

Teniendo en cuenta el éxito de los, hasta el momento, dos largometrajes protagonizados por Keanu Reeves, era inevitable la aparición de nuevas cintas que quisieran subirse al carro de este tipo de producciones, siendo la última de ellas '24 Hours to Live', cuyo primer y estimulante tráiler anticipa una nueva bacanal de muerte y destrucción protagonizada en esta ocasión por Ethan Hawke.

Como habéis podido ver, sin entrar en detalles puntuales, la premisa de '24 Hours to Live' se antoja, a priori, tan efectiva como trillada —la cuenta atrás presente en todo momento para dar urgencia es de primero de suspense—; aunque, para ser honesto, lo que concierne al argumento me importa más bien poco. Y es que el tratamiento de la acción que puede entreverse en el avance —con una hermosa calificación R— promete que cada fotograma supurará testosterona a espuertas.

Por si las similitudes del estilo del filme con la saga 'John Wick' eran poco evidentes, '24 Hours to Live' también está dirigida por un especialista —Brian Smrz— y contará con un tema de Marilyn Manson en su banda sonora que versionará el 'God's Gonna Cut You Down' de Johnny Cash. No se vosotros, pero yo no puedo esperar a ponerle las manos encima a la película en cuestión.

Por el momento, lo nuevo de Hawke no cuenta con fecha oficial en nuestro país, pero se estrenará en Ultra VOD el 3 de noviembre y en cines de Nueva York y Los Angeles el 1 de diciembre de este 2017.