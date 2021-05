'La casa de papel': Netflix lanza el intenso tráiler y la fecha de estreno de la temporada 5 de la serie

Hace apenas unos minutos que Marvel ponía toda la carne en el asador con el primer adelanto de 'Eternals' y ahora Netflix ha respondido lanzando el primer tráiler de la quinta temporada de 'La casa de papel', el cual demás desvela su fecha de estreno: el 3 de septiembre.

El final en diciembre

Eso sí, el avance de los nuevos episodios de 'La casa de papel' trae consigo una sorpresa, ya que Netflix ha decidido dividir la temporada final de la serie en dos partes. La primera llegará el 3 de septiembre y la segunda, e imaginamos que última podrá verse en la plataforma a partir del 3 de diciembre. Cada una de ellas contará con cinco episodios.

Como era de esperar, este primer tráiler no concreta demasiado de lo que nos espera por delante, pero si la intensidad de las imágenes no nos parecía suficiente, también han incluido un breve apunte en off de Tokio dejando claro que todo va a saltar por los aires: "Los momentos importantes son en los que comprendemos que ya no hay retorno. No tiene marcha atrás".

Ahora solamente nos queda sentarnos y tener un poco de paciencia antes de saber qué sucederá finalmente con la banda del Profesor. Que no todos van a sobrevivir es algo que deberíamos tener bastante claro a estas alturas, pero esperemos sobre todo que sepan dar un final a la altura a una de las series españolas más importantes de todos los tiempos.