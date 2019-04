Demencial tráiler sin censura de 'The Boys', la nueva serie de los creadores de 'Preacher' para Amazon

Ahora empieza lo bueno. Sabíamos que tarde o temprano esto iba a llegar, y es que la delirante serie de cómics 'The Boys', creada por Garth Ennis y Darick Robertson es de todo menos sutil. El nuevo tráiler sin censura de 'The Boys' deja claro que el tono no se alejará demasiado del original.

Superhéroes y superviolencia

'The Boys' ofrece un salvaje punto de vista sobre lo que pasa cuando los superhéroes se vuelven celebrities influyentes y son venerados como dioses: abusan de sus (súper)poderes en su propio beneficio sin tener en cuenta al resto de seres mortales que habitan el planeta.

Una batalla entre la gente corriente y los superhéroes tendrá lugar cuando 'The Boys' entren en juego para derrocar la todopoderosa corporación multinacional que maneja a los superhéroes y oculta sus sucios secretos. El reparto está formado por Jack Quaid, Karl Urban, Elisabeth Shue oKaren Fukuhara, entre otros, y contará con Simon Pegg como estrella invitada interpretando al padre del protagonista, ya que en el cómic original el personaje estaba inspirado en la estrella de 'Shaun of the Dead'.

La serie cuenta con Seth Rogen y Evan Goldberg como productores ejecutivos. El episodio piloto está dirigido por Dan Trachtenberg, director de 'Calle Cloverfield 10'. La serie original de ocho episodios de Amazon Prime Video debutará el 26 de julio.