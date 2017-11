Diane Kruger brilla en el tráiler de 'In the Fade', la candidata alemana a los Óscar

Diane Kruger ganó el premio a la mejor actriz en Cannes 2017 por su trabajo en 'In the Fade', el film que representará a Alemania en los próximos Óscar en la categoría Mejor Película Extranjera, sumándose a la dura competencia de películas de habla no inglesa. El filme dirigido por Faith Akin cuenta la historia de Katja (Kruger), cuya vida se desmorona cuando su esposo Nuri (Numan Acar) y su pequeño hijo Rocco (Rafael Santana) mueren en un atentado con una bomba.

Sus amigos y familiares intentan darle el apoyo que necesita, y Katja logra sobrevivir al funeral.Sin embargo, las cosas cambian para ella cuando la insensible búsqueda de los autores y las razones detrás de la matanza sin sentido complican su luto, abriendo heridas y dudas. Danilo (Denis Moschitto), un abogado y el mejor amigo de Nuri, representa a Katja en el eventual juicio contra los dos sospechosos: una joven pareja neonazi. El juicio empuja a Katja a sus límites, pero para ella no hay alternativa: quiere justicia por el medio que sea.

El tráiler muestra una vibrante interpretación de la actriz, que es la baza más importante de la película para competir en la que parece que será una de las categorías más reñidas para la próxima entrega de los Óscars. Otra compitiendo a Mejor Película Extranjera será 'Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya' (First They Killed My Father, 2017) de Camboya, dirigida por Angelina Jolie.

Tambíen 'Una Mujer Fantástica' de Chile (que obtuvo el Teddy de la Berlinale este año), dirigida por Sebastián Lelio, 'The Square' de Suecia (ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes el pasado mayo), dirigida por Ruben Östlund y 'BPM' de Francia, de Robin Campillo.'In The Fade' se estrenará en cines el próximo 27 de diciembre.

Vía Entertaiment Weekly