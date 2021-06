'Érase una vez en Hollywood': el tráiler de la novela de Tarantino revela escenas inéditas del que podría ser el último film de su carrera

El próximo 29 de junio sale a la venta la novela de la última película de Quentin Tarantino, 'Érase una vez en Hollywood' ('Once Upon a Time in Hollywood'). Para promocionar el lanzamiento, Sony ha revelado un divertido tráiler cuyo mayor interés es que incluye escenas inéditas del film, dejando ver un poco más de su Charles Manson. Puedes verlo a continuación:

La novela es una "versión inmanejable" de la película

Precisamente, Tarantino ha querido aclarar que el libro le ha llevado a repensar toda la narración y va más allá de la habitual maniobra de novelización; no se limita a ampliar el contenido de la película incorporando escenas eliminadas en la sala de montaje, aunque el proceso le llevó, en efecto, a repasar el material descartado.

La película dura 161 minutos si bien el cineasta llegó a tener una versión de cuatro horas. De hecho, la película se presentó en el Festival de Cannes 2019 con un montaje ligeramente diferente al que llegó a los cines; pequeños pero importantes cambios que mejoran el conjunto, en mi opinión, lo dotan de más agilidad. Volviendo al proceso de adaptación literaria de 'Érase una vez en Hollywood', Tarantino ha explicado lo siguiente:

"No es solo que haya cogido el guion y lo haya montado en forma de novelística. He vuelto a contar la historia como una novela. Así que no es como: 'Oh, ok, bueno, obviamente tenía algunas escenas descartadas así que solamente cogió el guion, lo novelizó y le metió unas pocas escenas añadidas'. Fue una completa reconsideración de toda la historia y no solo una reconsideración de lanzar algunas escenas que fueron abandonadas en la sala de montaje. Hice mucha investigación."

"Estuve escribiéndola durante cinco años, así que había mucho material que escribí y que exploré que nunca había tecleado [en el guion] porque de ninguna manera iba a acabar en la película, pero fue construcción, me hizo entender a los personajes, me hizo aprender cosas sobre ellos... Estoy intentando contar una versión novelística de estos personajes. Si el libro hubiera existido antes, la película sería como hacer una adaptación de ese material, ya sabes, ¿cómo coges una novela inmanejable y tratas de convertirla en una película? Bueno, para mí, la película es eso. Esta es la versión inmanejable de la película."

Recordemos que 'Érase una vez en Hollywood' es el noveno largometraje escrito y dirigido por Quentin Tarantino, un éxito que recaudó 374 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. Además compitió por la Palma de Oro y cosechó diez nominaciones a los Óscar, ganando los premios de mejor dirección artística y mejor actor de reparto (Brad Pitt). Sin embargo, podría ser la última película que veamos de Tarantino.

Aunque en un principio anunció que planeaba retirarse tras diez obras, recientemente declaró que "las últimas películas de la mayoría de directores son jodidamente patéticas", dando a pie a pensar que está pensando en no volver a dirigir; de hecho, tras el estreno en Cannes ya dejó caer que 'Érase una vez en Hollywood' podría ser un buen punto y final a su carrera. Ya veremos si se atreve a llevar a cabo un rodaje más o se despide de sus seguidores con este nostálgico relato del Hollywood de los 60.