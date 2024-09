El esperado remake de 'El misterio de Salem's Lot' que tiene encandilado a Stephen King por fin tiene tráiler y llegará a Max mucho antes de lo esperado

La esperadísima adaptación de 'El misterio de Salem's Lot', de Stephen King, a cargo del director Gary Dauberman, que nos mostró una serie de imágenes hace unas semanas, por fin presenta su tráiler final, que parece captar la atmósfera terrorífica del texto, además, ya sabemos cuando se estrena en Max: el 3 de octubre de 2024, mucho antes de la fecha de Halloween sugerida.

El maestro le da la aprobación

Stephen King elogió recientemente la película en Twitter. Escribió a principios de este año "He visto la nueva SALEM'S LOT y es bastante buena. Cine de terror de la vieja escuela: construcción lenta, gran recompensa. No sé por qué WB la retiene; no es que sea vergonzosa, ni nada". El reparto incluye a Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Alfre Woodard, Bill Camp, John Benjamin Hickey, Nicholas Crovetti, Jordan Preston Carter, William Sadler, Spencer Treat Clark, Cade Woodward, Debra Christofferson y Pilou Asbaek.

Este 'Misterio de Salem's Lot' de 2024 está ambientada hacia 1975, cuando se publicó por primera vez el libro de King, su sinopsis sigue al dedillo lo conocido:

"Atormentado por un incidente de su infancia, el escritor Ben Mears regresa a su pueblo natal de Jerusalem's Lot en busca de inspiración para su próximo libro, sólo para descubrir que el pueblo está siendo presa de un vampiro sediento de sangre y su leal sirviente."

'Salem's Lot' también cuenta con los compositores Nathan Barr y Lisbeth Scott, la diseñadora de vestuario Virginia Johnson y el primer ayudante de dirección Jeffrey «JP» Wetzel. Hasta el momento tenemos la versión de Tobe Hooper, que fue la primera en 1979, y una nueva miniserie de 2004 de los mismos creadores de la excelente precuela 'Chapelwaite', también basada en un relato de King.

