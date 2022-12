Fabuloso tráiler final de 'The Last of Us': la serie del creador de 'Chernobyl' para HBO promete ser una adaptación imprescindible del videojuego

Ojo a esto: HBO acaba de lanzar el fabuloso tráiler final de 'The Last of Us', la esperadísima adaptación del popular del videojuego. Ya los anteriores habían dejado buenas sensaciones, pero cada vez está más claro que promete ser otra joya imprescindible de Craig Mazin, también creador de 'Chernobyl'.

Pedro Pascal, a quien también veremos próximamente en la temporada 3 de 'The Mandalorian', y Bella Ramsey ('Juego de Tronos') dan vida a Joel y Ellie, los dos grandes protagonistas de 'The Last of Us', una serie que nos lleva a un mundo post-apocalíptico en el que una pandemia se ha llevado casi todo por delante. Sin embargo, existe un último halo de esperanza de encontrar una cura, pero la misión que emprenden Joel y Ellie no va a ser precisamente sencilla.

Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson y Troy Baker acompañan a Pascal y Ramsey al frente del reparto.

Por su parte, detrás de las cámaras tendremos a Kantemir Balagov, Jasmila Žbanić y Ali Abbasi, y visto este tráiler se nota que se va a tener mucho cuidado en todo lo referente al trabajo de ambientación y puesta en escena. Otro punto a favor de la serie de 'The Last of Us'.

La fecha de estreno elegida por HBO para 'The Last of Us' es el 15 de enero de 2023. A España nos llegará ya al día siguiente a través de HBO Max.

