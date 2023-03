Fue la primera gran comedia de 2022 y ya tenemos tráiler y fecha de estreno de su temporada 2: 'Somebody Somewhere' vuelve esta primavera a HBO Max

Una de las imprescindibles —de grandes comedias (y mejores series)— de 2022 prepara su regreso. HBO ha desvelado el tráiler oficial y la fecha de estreno de la temporada 2 de 'Somebody Somewhere'. Los nuevos episodios llegarán a partir del 23 de abril, al día siguiente en HBO Max España.

Protagonizada por Bridget Everett como Sam, la ficción nos lleva por la historia de una mujer intentando encajar en su ciudad natal en lo que además navega con pérdida y aceptación. En esta nueva temporada, ella y Joel (Jeff Hiller) están en una rutina cómoda... pero pronto cambiará todo.

Sam y Joel han vuelto

Creada por Hannah Boss y Paul Thureen, 'Somebody Somewhere' es una de esas joyas que, si bien no hizo demasiado ruido en su momento, conquistó los corazones de espectadores y críticas con un tierno y brillante retrato tanto de aceptación como de la amistad que se forja en edades ya adultas.

Esta segunda temporada cuenta con las incorporaciones de Tim Bagley, Jennifer Mudge y Barbara Robertson en un reparto completado por Mary Catherine Garrison, Jane Brody, Murray Hill, Mercedes White, Kailey Albus y Meighan Gerachis.