Hilarante tráiler de 'Murderville': Will Arnett resuelve crímenes con estrellas invitadas en la nueva comedia de improvisación de Netflix

Ojo con esto porque tiene pinta de que vamos a asistir a un buen experimento. Entre los estrenos de febrero de Netflix nos encontramos, el día 3, con 'Murderville', comedia policial de seis episodios cuyo tráiler ya está disponible.

Protagonizada por Will Arnett como el inspector de homicidios Terry Seattle, esta serie cuenta con una característica refrescante: es una comedia de improvisación. O, al menos, por parte de sus estrellas invitadas, a las que no se les entrega el guion y serán quienes tienen que identificar al asesino.

Improvisa al culpable

Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch y Sharon Stone son los que se han prestado a este viaje a 'Murderville', que cuenta con Haneefah Wood, Lilan Bowden y Phillip Smithey en el reparto principal.

Aunque la idea es refrescante (que no novedosa, que Larry David lleva improvisando su comedia desde hace décadas), la serie está basada en 'Murder in Successville', creada por Andy Brereton y Avril Spary para BBC Three, la cual emitió tres temporadas. Krister Johnson es el encargado de adaptar para Netflix este concepto que, a primera vista, promete buenos momentos de comedia.