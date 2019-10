Impresionante tráiler de '6 en la sombra', la superproducción de Michael Bay con Ryan Reynolds para Netflix

Netflix al fin ha presentado en sociedad '6 en la sombra', la superproducción dirigida por Michael Bay y protagonizada por Ryan Reynolds. 150 millones de dólares ha invertido la plataforma en ella -10 menos de lo que ha costado 'El irlandés'- y su impresionante tráiler empieza a dejar claro que ha sido un dinero muy bien invertido.

'6 en la sombra' cuenta la historia de un grupo de millonarios que decide fingir su muerte para formar un grupo de vigilantes. ¿Su objetivo? Dar caza a peligrosos criminales a lo largo del planeta. Acompañando a Reynolds en ese grupo de peculiares héroes tenemos a Corey Hawkins. Manuel Garcia-Rulfo, Dave Franco, Adria Arjona y Ben Hardy.

Bay ha contado en '6 en la sombra' con un guion firmado por Rhett Reese y Paul Wernick, quienes ya habían colaborado previamente con Reynolds en las dos entregas de 'Deadpool'. Completando el reparto de la película encontramos a Lior Raz, Mélanie Laurent y Payman Maadi completan el reparto.

Warm up those DVD players because we’re coming to a mailbox near you, December 13th! #6Underground 💥 pic.twitter.com/FL3DCGgkX7