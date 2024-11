Impresionante tráiler de 'Cómo entrenar a tu dragón'. La mejor película de fantasía desde la trilogía de 'El señor de los anillos' presenta su versión en imagen real

Aquí os traemos el impresionante tráiler de la versión en imagen real de 'Cómo entrenar a tu dragón', una película que parece hacer tomado nota de algunos live actions de Disney a la hora de tocar lo menos posible para intentar replicar el éxito de la película original. Esperemos que tengan reservada alguna sorpresa, porque si van a hacer lo mismo va a ser imposible que estén a la altura.

Demasiado familiar

Mason Thames, visto en la estupenda película de terror 'Black Phone', da vida a Hipo en una película con un reparto totalmente renovado salvo por una excepción: Gerard Butler se vuelve a meter en la piel de Estoico, personaje a quien ya prestó voz en la aclamada trilogía animada de Dreamworks. También podremos ver aquí a Nico Parker, Julian Dennison o Nick Frost.

Esta versión en imagen real de 'Cómo entrenar a tu dragón' también recupera a Dean DeBlois, codirector de la película original que luego ya se ocupó en solitario de las dos siguientes entregas. Mi gran miedo es que se eché mucho en falta la mano de Chris Sanders, un director que también ha brillado alejado de esta saga, teniendo bien reciente la última prueba de ello con la estupenda 'Robot salvaje'.

Lo que sí está claro es que se trata de una de las películas más esperadas de 2025 y sería toda una sorpresa que no arrase en taquilla. Solamente espero que le hayan dado un poco de mimo y no sea simplemente volver a ver lo mismo. No tardaremos en salir de dudas, ya que 'Cómo entrenar a tu dragón' se estrena el 13 de junio de 2025.

