Impresionante tráiler de la nueva película de Christopher Nolan: 'Oppenheimer' promete ser un biopic 100% marca de la casa con Cillian Murphy en la piel del creador de la bomba atómica

Desde que se anunció la ruptura de Christopher Nolan con Warner y su nuevo idilio con Universal, las expectativas sobre su nuevo largometraje se dispararon aún más de lo que suelen hacerlo cuando se anuncia un proyecto del cineasta británico. Hoy, con el impresionante tráiler de 'Oppenheimer' podemos comprobar que, sin importar la productora o el género, Nolan siempre seguirá siendo Nolan.

Vámonos, átomos

En tan sólo un par de minutos, 'Oppenheimer' nos demuestra que estamos ante un biopic de autor con todas las señas de identidad formales —y, muy probablemente, narrativas— marca de la casa; postulándose como uno de los grandes estrenos de un curso cinematográfico 2023 que ya tiene en su silo un número considerable de bombazos potenciales.

Cillian Murphy, que colaboró por primera vez con Christopher Nolan en 'Batman Begins' dando vida al Espantapájaros, será el encargado de llevar a la pantalla la figura de J. Robert Oppenheimer, considerado uno de los padres de la bomba atómica. Junto a él estarán, entre otros, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh y Benny Safdie, redondeando un reparto de ensueño.

No obstante, si hay algo que me emociona personalmente del título, es que reúne nuevamente a Nolan con el director de fotografía Hoyte Van Hoytema tras sus impresionantes trabajos en 'Interstellar', 'Dunkerque' y 'Tenet'. Para la ocasión, y como no podía ser menos, realizador y DOP han optado por rodar esta épica histórica en fotoquímico de 65mm, convirtiendo 'Oppenheimer' en la primera película de la historia en incluir material IMAX en blanco y negro capturado en película.

Para poder disfrutar de lo nuevo de Christopher Nolan tendremos que esperar al 21 de julio del próximo 2023.