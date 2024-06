Inmenso primer avance de 'Return to Silent Hill', la secuela de la adaptación del videojuego de terror que promete máxima fidelidad

Konami ha estrenado un gran reportaje de de la próxima película 'Return to Silent Hill', que vuelve a dirigir Christophe Gans, realizador de la adaptación cinematográfica original de 2006 de la franquicia de videojuegos. En el vemos por primera vez a Jeremy Irvine y Hannah Emily Anderson, que encabezan el reparto basada directamente en la entrega más aclamada de la saga 'Silent Hill 2'.

Rendición a los fans

Al parecer, esta también se inspira en el famoso juego corto de Hideo Kojima 'P.T.'. Irvine interpreta a James, un hombre devastado por la separación de su alma gemela que, según la sinopsis oficial de la película:

Cuando una misteriosa carta de ella le llama de vuelta a Silent Hill, James descubre un pueblo antaño reconocible transformado por un mal desconocido. Mientras busca desesperadamente a Mary, se encuentra con criaturas terroríficas y empieza a desentrañar el misterio de lo que le ha ocurrido al pueblo. Pero a medida que se adentra en la oscuridad, los secretos que descubre le conducen a una horrible verdad, y James se encuentra luchando por aguantar lo suficiente para salvar a su único y verdadero amor.

Gans rodó la película en Alemania el año pasado con un guión coescrito por él con Sandra Vo-Anh y Will Schneider. En la nueva featurette, el director habla de las capas emocionales del horror en la historia. Afirma que considera la primera película como un viaje épico de terror, mientras que 'Return to Silent Hill' se siente mucho más como una "inmersión profunda en el horror psicológico". Victor Hadida, Molly Hassell y David Wulf son los productores y aún no tiene fecha de estreno.

El director también confirmó el regreso del compositor de la serie Akira Yamaoka para la banda sonora de la película. Gans habló de mantener el espíritu del juego y de ser fiel a la obra de Yamaoka:

"Sí, Akira Yamaoka está en esta película. Es muy importante para mí. Porque estoy trabajando en SU creación. Nunca olvidé eso. Es exactamente como adaptar un gran libro. Es importante mostrar respeto y humildad en tu proceso"

