'El inocente': el enigmático tráiler de la nueva miniserie de Netflix con Mario Casas y José Coronado anuncia su fecha de estreno

Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez y José Coronado son los protagonistas de la nueva miniserie española de Netflix. Esta se llama 'El inocente', se estrenará el próximo 30 de abril y ya podemos ver un primer, y misterioso, teaser trailer.

Adapación de la novela de Harlan Coban, esta miniserie girará en torno a Mateo (Mario Casas), que hace nueve años se vio involucrado en una pelea y asesinó por accidente a alguien. Ahora intenta empezar de cero con su esposa (Aura Garrido) cuando una llamada inexplicable reabre viejas heridas y desencadena una desesperada búsqueda por la verdad.

Todo esto en lo que las sospechas vuelven a cernirse sobre él con Lorena, una policía, investigando un caso de suicidio. La miniserie constará de ocho episodios y su rodaje comenzó el pasado noviembre de 2019 bajo la dirección de Oriol Paulo ('Durante la tormenta').

El inocente de Casas

Además de dirigir, Paulo coguioniza esta adaptación es el encargado de realizar la miniserie, que cuenta con un guion coescrito por él junto a Jordi Vallejo y Guillem Clua. La verdad es que con el reparto que tiene tengo bastante confianza en la serie, no tanto en la historia, ya que no termino de pillar a Coban (ahí está 'No hables con extraños', por ejemplo).