'It: Capítulo 2' presenta su tráiler: el aterrador Pennywise vuelve a Derry 27 años después

Pennywise ha vuelto para hacernos flotar... Aquí está el primer tráiler de 'It: Capítulo 2' ('It: Chapter Two'), continuación de la película de 2017 dirigida por Andy Muschietti que reventó las taquillas, alzándose como el film de terror más taquillero de todos los tiempos.

Muschietti repite como director junto con el guionista Gary Dauberman, para adaptar todo lo que falta por contar de la novela de Stephen King (incluyendo el Ritual de Chüd). Cabe destacar que la historia de esta secuela está ambientada 27 años más tarde así que los protagonistas están encarnados ahora por James McAvoy (Bill), Jessica Chastain (Beverly), Jay Ryan (Ben), Bill Hader (Richie), James Ransome (Eddie), Isaiah Mustafa (Mike) y Andy Bean (Stanley).

Por supuesto, Bill Skarsgård vuelve a dar vida al monstruoso "payaso" conocido como Pennywise. Completan el reparto Xavier Dolan, Will Beinbrink y los adolescentes que protagonizaron la primera entrega: Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer y Jeremy Ray Taylor.

Warner estrena 'IT 2' en cines el 6 de septiembre. La sinopsis nos aclara que "Eso" ("It") vuelve tres décadas después de los acontecimientos del verano de 1989. El "Club de los Perdedores" cumple su promesa de volver a Derry para poner fin al mal de una vez por todas. Sin embargo, "Eso" ha vuelto más fuerte y cruel que nunca...

Tráiler español de 'It: Capítulo 2' y primer póster