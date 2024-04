James McAvoy quiere ponernos el estómago del revés con el remake de una de las películas más duras de los últimos años. Tráiler de 'Speak No Evil', lo nuevo de Blumhouse

A pesar de que la gran película del Festival de Sitges 2022 sea 'Something in the Dirt', la última joya del dúo compuesto por Justin Benson y Aaron Moorhead —a la que dimos el premio gordo del jurado de la crítica, por cierto—, puede que el título más comentado y que más ruido hizo en las colas del certamen catalán fuese 'Speak No Evil', del cineasta Christian Tafdrup. Y con razón.

Los 97 minutos de este thriller danés con tintes de terror psicológico condensan una de las experiencias más desasosegantes que hayamos experimentado en una sala de cine en bastante tiempo, y culminan con un tercer acto demoledor, cruel y espeluznante que revolvió no pocos estómagos durante el festival y fuera de él, donde trascendió como una de las cintas de género imprescindibles de su año.

Fotocopia traducida

Por supuesto, como era de esperar, Hollywood no tardó en poner sus garras sobre el caramelito europeo de turno, y anunció un remake made in USA capitaneado por James Watkins —'La mujer de negro'— y producido por Blumhouse Productions. Su tráiler acaba de ver la luz y, qué queréis que os diga, además de sugerir que estamos ante otra de esas fotocopias cinematográficas, es tremendamente torpe y excesivamente revelador.

Para saber qué esperar a nivel argumental de la nueva 'Speak No Evil' sólo tenemos que echar un ojo a una sinopsis oficial que deja claro que lo que se ha hecho es cambiar daneses y holandeses por estadounidenses y británicos:

"Cuando una familia Estadounidense es invitada a pasar el fin de semana en la idílica casa de campo de una encantadora familia Británica a la que conocieron durante sus vacaciones, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una retorcida pesadilla psicológica".

Eso sí, no vamos a negar la mayor y a no apreciar un reparto de lo más interesante encabezado por James McAvoy —que parece estar en su salsa—, a quien acompañan Mackenzie Davis, Scott McNairy y Kris Hitchen, entre otros. ¿Estará a la altura del original? ¿Será una reproducción a escala 1:1 en el idioma de Shakespeare? El 13 de septiembre saldremos de dudas, fecha en la que 'Speak No Evil' llegará a las salas de cine españolas.

