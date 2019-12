'Lost in Space 2': el nuevo tráiler de la serie de Netflix promete emociones fuertes y gran espectáculo

Comentábamos hace unas semanas que 'Lost in Space 2' ya tenía fecha de estreno y tráiler, y ahora, a un par de semanas para el estreno el 24 de diciembre, Netflix dio a conocer un nuevo y espectacular adelanto para la segunda temporada.

Más grande, más peligrosa

La nueva entrega de la serie seguirá a la familia Robinson en su obligada estancia en un misterioso planeta lleno de océanos. Allí, con el Robot en paradero desconocido, la familia deberá trabajar mano a mano con el Dr. Smith y Don West para regresar a la Resolute y reunirse con el resto de los colonos. Sin embargo, rápidamente se darán cuenta que las cosas no son lo que parecen y en medio de su búsqueda encontrarán misterios inesperados y nuevas amenazas.

Mientras buscan un paso seguro a Alpha Centauri, no se detendrán ante nada para mantenerse seguros y vuelven Toby Stephens como John Robinson, y Molly Parker como Maureen Robinson, los líderes de los padres de familia que luchan por su relación separada mientras tratan de mantener a salvo a los suyos. Sigue Zack Estrin como showrunner mientras que Kevin Burns , Jon Jashni y Neil Marshall continúan en la producción ejecutiva.

Como los niños Robinson, Taylor Russell es Judy, decidida y segura de sí misma, Mina Sundwall es Penny, ingeniosa y decidida, mientras que Max Jenkins es el curioso y sensible Will Robinson, el más joven y vulnerable del clan, que forma un vínculo poco probable e inexplicable con un ser alienígena robótico sensible. Al frente del guion seguirá Zack Estrin junto a Matt Sazama y Burk Sharpless.