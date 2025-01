'Mythic Quest' promete volver a engancharnos a los videojuegos con el tráiler de la temporada 4. La hilarante comedia de Apple TV+ regresa con un "DLC" bajo el brazo

Sin duda, si tengo que poner una comedia de Apple TV+ entre las mejores que la plataforma ha realizado esa es, a parte de 'Ted Lasso', 'Mythic Quest'. La estupenda serie gamer creada por Rob McElhenney ('It's Always Sunny in Philadelphia') regresa el próximo 29 de enero a la plataforma con su temporada 4 y aquí tenemos el tráiler.

De esta manera regresamos a las oficinas de Mythic Quest tras poco más de dos años de ausencia con unos nuevos episodios que vuelven a poner a los trabajadores y jefes del estudio de videojuegos bajo el mismo techo después de la pequeña separación a lo largo de la temporada pasada.

Trabaja duro, juega mejor

Así, según la sinopsis oficial "el equipo ha de reunirse para enfrentar nuevos desafíos en el mundo cambiante de los videojuegos. Nace una estrella, los egos chocan, florecen nuevas relaciones y todos intentan alcanzar la tan ansiada conciliación entre trabajo y vida personal."

McElhenney sigue liderando el reparto principal de la comedia junto a Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis y Naomi Ekperigin. Al frente de la serie están junto a McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz.

Ojo, porque esta temporada 4 llega con un "DLC" o spin-off bajo el brazo. 'Mythic Quest: Más allá del juego' (Side Quest) constará de 4 episodios y será una antología en la que se explore diferentes modos de cómo afecta este juego masivo en jugadores, trabajadores y otros. El estreno será el 26 de marzo, justo cuando acabe la emisión de la serie original.

