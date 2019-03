Natalie Portman viaja al espacio en el fantástico tráiler de 'Lucy in the Sky', la primera película del creador de 'Legión'

Una de las mejores cosas que te pueden pasar cuando sigues la actualidad cinematográfica día a día es que te olvides de un proyecto en desarrollo y que, de sopetón, un tráiler salido de la nada no sólo te recuerde su existencia, sino que logre despertarte el suficiente interés como para situarlo en uno de los puestos más altos dentro de la lista de largometrajes que seguir con lupa del año.

Este ha sido el caso de 'Lucy in the Sky', el debut en la gran pantalla de Noah Hawley como director tras haber firmado varios episodios de 'Fargo' y 'Legión' —series de las que también es creador y guionista—, cuyo primer avance promete una experiencia irrepetible y de una intensidad única. Mucho ojo porque pinta de maravilla, y no sólo por su estelar reparto encabezado por Natalie Portman, Jon Hamm y Dan Stevens.

Según apunta la sinopsis oficial del filme, 'Lucy in the Sky', nos cuenta la historia de Lucy Cola, una astronauta que regresa a la Tierra después de una experiencia trascendental durante una misión espacial y comienza a perder el contacto con la realidad en un mundo que ahora parece demasiado pequeño. Una premisa de lo más interesante que parece que se verá enriquecida por unas interpretaciones de lujo y el interesante sello visual de su autor.

En el propio tráiler puede verse, además de un tratamiento fotográfico y estético notable, un juego con la relación de aspecto que, de formar parte del montaje final y no limitarse al reclamo publicitario, podría dejarnos con un ejercicio de lo más interesante en términos formales y narrativos. Esperemos que Hawley haya podido dar rienda suelta a su talento y volvamos a ver un espectáculo tan libre como el exhibido en su serie de superhéroes de FX.

Aún no tenemos una fecha de estreno para 'Lucy in the Sky', pero parece ser una de las grandes apuestas de Fox para esta temporada, y no me extrañaría lo más mínimo que rascase algún que otro premio de cara al año que viene. Por el momento toca esperar, pero las sensaciones no podrían ser mejores.