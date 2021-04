El nuevo y espectacular tráiler de 'Loki' pone todas las cartas encima de la mesa en la serie de Marvel para Disney+

Marvel no ha querido esperar más para intensificar la campaña promocional de 'Loki' con el lanzamiento de un nuevo y espectacular tráiler de la serie para Disney+ protagonizada por Tom Hiddleston.

Una alianza improbable

La nueva serie del MCU propone que una misteriosa organización que protege el correcto flujo del tiempo ha apresado a Loki tiempo después de que él robase el Teseracto. Ahora tendrá que viajar a diferentes momentos de la historia para alterarla, pero en uno de esos viajes acabará quedando atrapado en su propio thriller criminal.

Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant acompañan a Hiddleston al frente del reparto de una serie cuya ubicación concreta dentro del Universo Marvel sigue siendo una incógnita. Sí, arranca después de algo que sucede en 'Vengadores: Endgame', pero los viajes en el tiempo parece que van a ser una constante...

Creada por Michael Waldron, que también es uno de los guionistas de la muy esperada 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', y dirigida por Kate Herron, la primera temporada de 'Loki' estará dividida en seis episodios, justo los mismos que 'Falcon y el Soldado de Invierno'.

Además, ya no tendremos que esperar mucho para poder verla, pues el estreno de 'Loki' en Disney+ tendrá lugar el próximo 11 de junio.