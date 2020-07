Nuevo tráiler de 'Bill & Ted Face the Music': la esperada secuela anuncia cambios en su estreno en EE.UU. por el coronavirus

El viaje de los dos eternos adolescentes Bill y Ted será un poco más complejo en esta tercera entrega. Debido a la pandemia, 'Bill & Ted Face the Music' no tendrá un recorrido por salas tradicional y tendrá un estreno simultáneo en VOD premium y en los cines que puedan ofrecerla a partir del 1 de septiembre.

El fin de una era

'Bill and Ted Face the Music', distribuida en Estados Unidos por Orion Pictures, es la última película de estudio de Hollywood que ha decidido un lanzamiento no tradicional y pondrá la película en VOD premium al mismo tiempo que en las salas de cine que puedan ofrecerla. La maniobra se suma así al movimiento que ya han hecho títulos como 'The King of Staten Island', de Judd Apatow, y también 'Irresistible', la película de Jon Stewart.

La película tenía originalmente la fecha del 21 de agosto fijada para su estreno, pero se ha visto obligada a cambiar su fecha varias veces. Como todavía no está claro cuándo los cines en mercados tan importantes como Los Ángeles y Nueva York podrán volver a encender sus proyectores, la medida es la menos dramática.

Los responsables de la película han decidido alterar sus planes en Estados Unidos para poder ofrecer a los consumidores una opción con la que se sientan cómodos y con posibilidades para todos, al menos en el mercado nacional. Fuera de Estados Unidos, la película está buscando una distribución por zonas donde los cines ya estén en marcha, algo que ahora mismo todavía suena utópico dadas las circunstancias. Ha tenido que ser una crisis sanitaria global la que haya roto las ventanas de exhibición en Estados Unidos, habrá que esperar por ver qué medidas se toman aquí.