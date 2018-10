El nuevo tráiler de 'Narcos: Mexico' quiere que olvidemos a Pablo Escobar

Podemos decir que la santísima Trinidad de Netflix, es decir, las tres series que más podríamos considerar "fenómenos" y que ayudaron a la compañía a ser tomada en serio son 'Orange is the New Black', 'House of Cards' y 'Narcos' y, teniendo en cuenta que sus historias van dirigiéndose al final, es lógico que la compañía busque nuevos caminos.

Y uno de esos es 'Narcos: Mexico', "serie compañera" de la saga de Pablo Escobar que retrocede unos años y nos lleva directos a los orígenes de la lucha contra la droga en el país norteamericano. La serie se estrena el próximo 16 de noviembre y desde Netflix nos ha mostrado un nuevo tráiler.

Diego Luna y Michael Peña son los cabeza de cartel, nunca mejor dicho, de 'Narcos: Mexico'. Luna interpreta a Félix Gallardo, quien acaba de tomar el mando del cártel de Guadalajara dispuesto a cambiar las normas del narcotráfico. En el otro lado vemos a Kiki Carmena (Peña), agente de la DEA recién destinado a la ciudad mexicana.

Concebida originalmente como la temporada cuarta de 'Narcos', pronto sus responsables vieron que había cobrado una vida separada y decidieron convertirla en una serie compañera/spin-off. Pero, por lo demás, 'Narcos: Mexico' cuenta con el equipo creativo de la original, con Eric Newman como showrunner de la serie.

Habrá que ver cómo es esta nueva propuesta y si logran hacer que nos olvidemos de Pablo Escobar y todos los momentos virales que nos ha regalado en tres temporadas.

Tráiler doblado