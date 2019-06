'Orange is the New Black': El nuevo tráiler de la temporada 7 adelanta el final de la serie de Netflix

Falta solamente un mes para que 'Orange is the New Black', una de las primeras grandes series de Netflix, llegue a su fin y la plataforma acaba de presentar el tráiler definitivo de esta séptima y última temporada.

Ya habíamos podido ver un emotivo teaser, pero ahora Netflix pone toda la carne en el asador. En él vemos las dificultades de Piper para acomodarse a la vida en libertad, mientras que la vida para aquellas que siguen en prisión tampoco es un camino de rosas, ya que todo es más corrupto e injusto que nunca.

Estrenada en 2013, 'Orange is the New Black' tardó bien poco en convertirse en uno de los emblemas de Netflix, pero su popularidad fue decayendo en beneficio de otros estrenos de la compañía. A su favor tenía que Netflix la renovó tras la cuarta entrega por tres temporadas más, por lo que sus responsables han podido ir cerrando la historia a su gusto.

El 26 de julio es la fecha elegida por Netflix para estrenarse estos 13 nuevos episodios que darán cierre a 'Orange is the New Black'. Esperemos que sea una despedida a la altura y que no se despida por la puerta de atrás como sucedió en el caso de 'House of Cards', otro de los iconos de la plataforma en su momento.