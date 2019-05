El final de 'Orange is the New Black' ya tiene fecha y Netflix lanza su primer y emotivo tráiler

Ayer nos empapamos de las novedades de Netflix para el próximo mes de junio y la plataforma ya prepara lo que se verá en julio... al menos a nivel internacional. Y es que la temporada séptima y última de 'Orange is the New Black' ya tiene fecha de estreno según ha anunciado a través de un emotivo tráiler.

Será el 26 de julio cuando Netflix ponga a disposición de sus usuarios los 13 episodios que pongan cierre a su aclamado drama carcelario. A sus usuarios de fuera de España, ya que en nuestro país sigue siendo Movistar+ la que tiene los derechos de emisión en primicia. Pero sin duda, al igual que han hecho con el resto de temporadas, su estreno en nuestro país será "simultáneo".

Junto con la fecha hemos tenido un primer tráiler en el que vemos al elenco de 'Orange is the new black' cantando entre bambalinas 'You've got time', el tema de la sintonía compuesto por Regina Spektor... y la verdad es que me ha desarmado bastante.

En los trece episodios finales de la serie veremos a Piper (Taylor Schilling) intentando hacerse a la vida en el exterior; a la amistad entre Taystee (Danielle Brooks) y Cindy (Adrianne C. Moore) teniendo sus más y sus menos debido a la sentencia de perpetua... vamos, nuevos retos para las presas más famosas de la televisión. ¿Ganas de nueva temporada?