Nos ha conquistado durante años y en verano llega un nuevo romance en 'Outlander'. Aquí está el primer tráiler de la precuela 'Sangre de mi sangre'

El final de la gigantesca temporada 7 de 'Outlander' ha venido con un caramelito debajo del brazo. Y es que el canal estadounidense Starz acaba de anunciar a través de un primer tráiler que en verano veremos la precuela protagonizada por los respectivos padres de Jamie y Claire.

De esta manera, el verano será más tórrido con el estreno de 'Outlander: Sangre de mi sangre' (Blood of my Blood), que en España veremos a través de Movistar Plus+. La serie nos llevará por los campos de batalla de la primera Guerra mundial y los Highlands escoceses del siglo XVIII con dos historias de amor que desafiarán las fuerzas que intentan separar a los amantes.

Sangrando por ti

El cuarteto protagonista está formado por Hermione Corfield y Jeremy Irvine como Julia Moriston y Henry Beauchamp, los padres de Claire, y Harriet Slater y Jamie Roy como los de Jamie, Harriet Slater y Brian Fraser. Además tendremos más personajes familiares para el fandom de 'Outlander'.

Concretamente, el dramatis personae se completa con Murtagh Fitzgibbons Fraser (Rory Alexander) y Mrs. Fitz (Sally Messham), Colum MacKenzie (Séamus McLean Ross), Dougal MacKenzie (Sam Retford), Jocasta Cameron (Sadhbh Malin), Ned Gowan (Conor MacNeill) y Simon Fraser, Lord Lovat (Tony Curran).

Matthew B. Roberts, el showrunner de la serie principal, también lo es de esta precuela. Por cierto, la temporada 8 de 'Outlander' ya está rodada por lo que no tardaremos demasiado en ver el final de la serie.

