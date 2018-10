Potente tráiler de 'Destroyer': Nicole Kidman sorprende con su nueva transformación en el thriller policiaco de Karyn Kusama

Ojo a esto. Annapurna Pictures ha presentado el tráiler de 'Destroyer', el nuevo thriller de la directora Karyn Kusama, tres años después de 'La invitación'. Es un adelanto impresionante donde destaca la transformación de Nicole Kidman, que al parecer, según las críticas procedentes del festival de Telluride, realiza una de las interpretaciones más sorprendentes de su carrera.

La película sigue la odisea moral y existencial de Erin Bell, una detective la policía de Los Ángeles que en su juventud fue elegida para infiltrarse en una banda criminal, con trágicos resultados. Cuando el líder de la banda reaparece años más tarde, Erin debe volver a conectar con los otros miembros que quedan y su propia historia con ellos, para poder hacer frente a los demonios que destruyeron su pasado...

Junto a Nicole Kidman, el reparto de 'Destroyer' incluye a Sebastian Stan, Bradley Whitford, Tatiana Maslany, Toby Kebbell, Scoot McNairy y Beau Knapp, entre otros. Cabe recordar que además de 'La invitación', Kusama dirigió 'Girlfight', 'Aeon Flux' y 'Jennifer's Body'.

Phil Hay y Matt Manfredi han escrito el guion de 'Destroyer', que tendrá un estreno limitado en salas de EE.UU. el 25 de diciembre (vaya fecha para disfrutar de la propuesta) para poder competir en la temporada de premios y quizá pescar nominaciones para Kidman. De momento no sabemos cuándo llegará a la cartelera española pero me temo que no será pronto.