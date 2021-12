'Raised by Wolves lanza el impresionante tráiler de su temporada 2: ya hay fecha de estreno para el regreso de la aclamada serie de HBO Max

HBO Max al fin ha lanzado el impresionante tráiler de la segunda temporada de 'Raised by Wolves'. La primera tanda de episodios dejó muy buenas sensaciones tanto a la crítica como al público, por lo que esperemos que su responsables hayan sabido estar a la altura. Además, ya tenemos fecha de estreno para los nuevos episodios: 3 de febrero.

El regreso de Madre y Padre

Creada por Aaron Guzikowski, guionista del estupendo thriller 'Prisioneros', 'Raised by Wolves' cuenta la historia de dos androides que reciben la misión de criar a un grupo de niños humanos en un planeta enigmático y desértico. Las cosas no tardarán en complicarse, llevando a Madre y Padre a tomar una decisión drástica que no sale como ellos esperaban...

Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Travis Fimmel, Ethan Hazzard, Felix Jamieson, Niamh Algar, Aasiya Shah, Ivy Wong, Loulou Taylor, Jenna Upton, Garth Breytenbach y Daniel Lasker protagonizan una serie protagonizada por Ridley Scott, cineasta que este año también ha estrenado dos películas tan diferentes entre sí como 'El último duelo' o 'La casa Gucci'.

La duda que queda es cuándo la veremos en España, pues recordemos que la primera temporada se estrenó inicialmente de forma exclusiva en TNT antes de dar el salto a HBO Max. ¿Sucederá lo mismo con la primera o ahora el debut tendrá lugar de forma directa en HBO Max? Esperemos no tardar demasiado en averiguarlo.