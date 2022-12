'Ranking of Kings' regresa con una nueva aventura para Bojji: el spin-off del fantástico anime enseña su primer tráiler y nos da una alegría con la fecha de estreno

'Ranking of Kings' ('Ousama Ranking') fue la gran sorpresa de la temporada de invierno pasada, y nos ha dejado con muchas ganas de más tras una fantástica primera temporada. Por desgracia no hay mucho más material a la vista para adaptar en cuanto a manga, pero para no quedarnos con una sed infinita ya sabemos que hay un pequeño spin-off en marcha.

El valor viene en bote pequeño

El especial se llamará 'Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage' y nos mostrará una nueva aventura de Bojji, con Kage a su lado como no poría ser de otra manera.

Tras desarrollar la serie original, WIT Studio ('Spy x Family') se está encargando de nuevo de la animación, con lo que todo queda en casa. Todavía no se ha confirmado la duración de este nuevo anime de 'Ranking of Kings', así que igual podría tratarse de un especial de un único capítulo o de una miniserie de varios.

Hay que tener en cuenta que por ahora no se ha confirmado una segunda temporada real de 'Ranking of Kings', y este proyecto está considerado como un especial o un spin-off, aunque también es cierto que si funciona bien podría servir de antesala para una temporada 2 al completo.

La buena noticia es que ya hay una fecha de estreno tentativa para abril de 2023, con lo que 'Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage' estaría lista para abrir la próxima temporada de primavera de anime.