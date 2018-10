El remake de 'Miss Bala' presenta su tráiler: Gina Rodriguez cruza todos los límites por salvar a su familia

Si has visto 'Miss Bala', la aplaudida película mexicana realizada por Gerardo Naranjo, esto no te va a interesar lo más mínimo. Si no la has visto, y prefieres los remakes que hace el cine estadounidense, puede que te interese ver el tráiler de la nueva versión en inglés que ha lanzado hoy Sony. Tiene mucha acción y se centra en lucir a su protagonista, Gina Rodriguez.

La actriz de padres puertorriqueños, famosa por la serie 'Jane The Virgin', toma el relevo de Stephanie Sigman en este remake del drama criminal de 2011, candidato al Óscar en representación de su país (no llegó a la lista final de nominadas). La historia gira en torno a Gloria y cómo descubre una energía que nunca pensó que tenía, cuando es arrastrada al peligroso mundo del crimen fronterizo. Para sobrevivir necesitará todo su ingenio y fortaleza...

La nueva 'Miss Bala' se estrena en cines el 1 de febrero. El reparto se completa con Ismael Cruz Córdova, Anthony Mackie, Aislinn Derbez y Matt Lauria, entre otros. En cuanto a la puesta en escena, corre a cargo de Catherine Hardwicke, directora de 'Thirteen', 'Crepúsculo' ('Twilight') o 'Ya te extraño' ('Miss You Already'). A continuación puedes ver el póster del remake y el tráiler de la versión original mexicana: