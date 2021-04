Por mucho amor que profese —que lo hago, y mucho— amor por la saga de largometrajes en acción real de 'Resident Evil' que inició Paul W.S. Anderson en el año 2002 y que concluyó el pasado 2017 con la demencial 'Capítulo final', no cabe duda de que la mejor cara de las adaptaciones de la franquicia de videojuegos a la gran y a la pequeña pantalla siempre la han dado las producciones animadas.

Después de propuestas más que decentes como 'Degeneración', 'La maldición' o la más reciente 'Vendetta', los zombis de Capcom volverán a lucir renders 3D en 'Resident Evil: Oscuridad infinita'; una serie de animación producida por Tokyo Movie Shinsha y distribuida internacionalmente por Netflix que, después del escueto teaser que se nos mostró el pasado septiembre de 2020, acaba de hacer público su nuevo —y prometedor— tráiler.

Además de dejar entrever un acabado técnico y visual a la altura de las circunstancias, este avance nos muestra el reencuentro entre los protagonistas del magnífico —tanto en su versión original como en su remake— 'Resident Evil 2', Leon S. Kennedy y Claire Redfield; que tendrán que hacer frente a una pérdida de energía que deja a oscuras una Casa Blanca infestada de muertos vivientes. Un punto de partida potencial que abrirá las puertas a todos los misterios y conspiraciones marca de la casa.

Junto al tráiler se ha hecho público el nombre del director que estará al frente de la producción, y que no será otro que Eiichiro Hasumi; responsable de largometrajes como las dos entregas de 'Assassination Classroom'. El nipón ha acompañado el anuncio de su implicación con las siguientes declaraciones sobre el proyecto y el modo en que lo abordó sin tener en consideración su naturaleza animada:

"Estar implicado en un trabajo con una trayectoria tan larga y tantísimos fans me ha generado más placer que presión. Aunque este sea un anime completamente CGI, me he esforzado en ajustar el trabajo de cámara y la atmósfera de la iluminación para que se asemejen al tipo de producciones de acción real que suelo rodar, e impregnar esta obra con un aura de realismo. Espero que tanto los fans de la saga 'Resident Evil' como los que no lo son puedan disfrutar ver la serie de una sentada.

He heredado el espíritu de muchas de las personas que trabajaron en los anteriores títulos de 'Resident Evil' y he aceptado el desafío de crear una nueva atmósfera a través de ensayo y error. Se me advirtió con insistencia de que esta serie podría estrenarse en Netflix, así que me centré en la escala de una película de Hollywood par que los espectadores extranjeros también pudiesen disfrutar. Nunca fui especialmente consciente de que esto fuese a ser un anime durante el proceso de producción. De hecho, creo que me estoy dando cuenta ahora de ello".