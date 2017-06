Tráiler de 'Good Time', la película donde Robert Pattinson ha terminado de enamorar a la crítica

Robert Pattinson no tardó demasiado en quitarse en encima la imagen de Edward, el vampiro de La Saga Crepúsculo que le lanzó a la fama. De hecho, durante los últimos años ha tenido una carrera de lo más variada que le ha permitido demostrar que es un intérprete a tener muy en cuenta. En el pasado Festival de Cannes estrenó 'Good Time', un thriller del que aquí os traemos su tráiler y que cosechó muy buenas críticas y en el que muchos destacaron que el actor nos da su mejor interpretación hasta la fecha.

Dirigida por los hermanos Safdie -responsables de 'Heaven Knows What'-, 'Good Time' cuenta la historia de Constantine “Connie” Nikas (Pattinson), un criminal de poca monta que se embarga en la peligrosa misión de intentar liberar a su hermano de la cárcel tras un robo a un banco que acabó saliendo bastante mal. No es una premisa apasionante de por sí, pero nuestra compañera Esther Miguel Trula la incluyó entre las diez mejores películas del pasado Festival de Cannes y el tráiler pinta muy bien.

El trabajo de Pattinson recibió multitud de halagos y algunos incluso esperaban que se llevase para casa el galardón para la mejor actuación masculina. Finalmente fue a manos de Joaquin Phoenix, pero se está hablando lo suficiente de su interpretación como para dudar en echar un vistazo a la película por mucho que fuese derrotado. Solo el hecho de jugar en la misma liga que Phoenix ya dice mucho a su favor.

Junto al protagonista de 'Cosmópolis' veremos a Barkhad Abdi, cuya carrera parece que al fin empieza a coger impulso -lo suyo hubiera sido que lo hiciera tras su merecida nominación al Oscar por 'Capitán Phillips' ('Captain Phillips')-, Jennifer Jason Leigh, inolvidable en 'Los odiosos ocho' ('The Hateful Eight') y Benny Safdie, uno de los dos directores. Por su parte, Joshua, el otro, también colabora en el guion junto a Ronald Bronstein.

'Good Time' llegará a los cines de Estados Unidos el 11 de agosto, desconociéndose por el momento cuándo se estrenará en España.