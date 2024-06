Roland Emmerich y Anthony Hopkins se adelantan a 'Gladiator 2' con su épica serie. Amazon Prime Video se hace con este multimillonario péplum y desvela su nuevo tráiler

Parece que las películas y series de gladiadores están volviendo poco a poco y es que en lo que no solo esperamos 'Gladiator 2' de Ridley Scott y la nueva serie del universo 'Spartacus', ha sido nada menos que Roland Emmerich quien se adelanta a ellos con 'Those About To Die', del que tenemos no solo un nuevo tráiler sino la noticia de cuándo la veremos en España.

La respuesta es que la veremos a partir del 9 de agosto (unas tres semanas después que en Estados Unidos) en Amazon Prime Video, que será la casa internacional de este ambicioso y prometedoramente épico (no se puede esperar menos de Emmerich) péplum de 150 millones de dólares.

El espectáculo del pueblo

Sin mucha información respecto a la trama, esta serie de diez episodios se sumergirá en el corrupto mundo de la competición de gladiadores y el pan y circo durante (aparentemente) el gobierno del emperador Vespasiano (interpretado por Anthony Hopkins) allá por el siglo I. Para ello se basan en el libro de Daniel Mannix.

Junto a Hopkins, el reparto está formado por Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari, Moe Hashim, Johannes Haukur Johannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Eneko Sagardoy y Romana Maggiora Vergano, entre otros.

Robert Rodat es el encargado de desarrollar la serie, que cuenta con Emmerich como el director principal, repartiendo las labores de dirección con Marco Kreuzpaintner.

