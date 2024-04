La serie de 150 millones que promete merendarse a 'Gladiator 2'. Roland Emmerich presenta el épico primer tráiler y la fecha de estreno de 'Those About to Die'

Uno de los grandes estrenos cinematográficos de este 2024 va a ser 'Gladiator 2', la esperada secuela de la película protagonizada por Russell Crowe. Sin embargo, Roland Emmerich quiere comerle la tostada a Ridley Scott con 'Those About to Die' y ahora ha llegado el momento de ver el primer tráiler de esta serie que ha contado con un presupuesto de 150 millones de dólares.

Además, Peacock ha acompañado este teaser con el anuncio de la fecha de estreno de 'Those About to Die'. Será el 18 de julio cuando los 10 episodios de su primera temporada se lancen de golpe en Estados Unidos. Por desgracia, todavía no está confirmado cuándo podremos verla en España.

La corrupción del mundo de los gladiadores

Basada en el libro de no ficción de Daniel P. Mannix, 'Those About to Die' se sitúa en la época de esplendor del imperio romano, con el emperador Vespasiano, interpretado para la ocasión por el doblemente oscarizado Anthony Hopkins, al frente de su llamativo reparto.

Dentro de dicho contexto, esta ambiciosa serie nos sumergirá en el corrupto mundo de las competiciones de gladiadores, un hecho prácticamente nunca explorado por las películas y series situadas en esa época. Para ello unirá a personajes de diferentes lugares del Imperio para contarnos una historia que promete mezclar sangre, deporte y política.

Iwan Rheon, el inolvidable Ramsay Bolton de 'Juego de Tronos', Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari, Moe Hashim, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, el español Eneko Sagardoy ('Irati') y Romana Maggiora Vergano completan el reparto.

Emmerich ejerce como productor ejecutivo y además dirige 5 de los 10 episodios de la serie. Los otros cinco han quedado en manos de Marco Kreuzpaintner ('Cadáveres').