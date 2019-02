Salvaje tráiler de 'Her Smell': Elisabeth Moss lidera un drama musical que pretende ser la alternativa al retrato amable de Hollywood

Hoy se entregan los Premios Óscar y posiblemente los responsables de 'Bohemian Rhapsody' y 'Green Book' se alcen con algunas estatuillas. Como ha señalado la compañera Sara Martínez, será el triunfo de un cine amable y popular, disfrutable pero de limitado valor artístico. En las antípodas de esas obras parece situarse 'Her Smell', que ya desde su título ("Su olor") adelanta una propuesta libre y cruda.

Una alternativa al retrato convencional de Hollywood, con un espíritu más cercano al cine de autor europeo. Que puede funcionar o no, eso habrá que verlo, pero al menos es un estimable intento por hacer algo distinto dentro de la industria norteamericana. Para venderla, qué mejor que una actriz en boca de todos, Elisabeth Moss, lanzada al estrellato gracias a dos aclamadas series: 'Mad Men' y, sobre todo, 'El cuento de la criada' ('The Handmaid's Tale').

En 'Her Smell', Moss vuelve a trabajar con Alex Ross Perry, su director en 'Listen Up Philip' (2014) y 'Queen of Earth' (2015). El reparto se completa con Dan Stevens, Amber Heard, Cara Delevingne, Virginia Madsen, Ashley Benson, Agyness Deyn y Eric Stoltz, entre otros.

La historia se centra en una cantante llamada Becky Something, líder de una banda punk femenina "Something She" que tuvo su éxito en los 90. Al parecer, el guion se estructura en torno a cinco grandes escenas que retratan la vida de Becky, quien se ve obligada a combatir sus demonios internos tras la llegada de una nueva chica al grupo. Desde el Festival de Toronto, el compañero Álex Manzano, que tuvo la suerte de ver allí la película, escribió esto:

"Ha debido suponer un gran esfuerzo físico y mental para ella [Elisabeth Moss] rodar 'Her Smell'. [...] Es dura, bruta e intensa; si se entra en su juego, se encuentra un extraordinario viaje hacia lo peor del ser humano."

'Her Smell' se estrena en cines de Estados Unidos el próximo 12 de abril. De momento no hay fecha para España.