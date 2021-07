Sensacional tráiler de 'Encanto': la nueva película animada de Disney promete ser un mágico musical compuesto por Lin-Manuel Miranda

He de reconocer que no me esperaba de que esto tuviese tan buena pinta y es que, desde los primeros acordes, y planos, me ha llenado de alegría el tráiler de 'Encanto', la nueva película animada de Disney que la compañía estrenará en España el 26 de noviembre (el 24 de noviembre en Estados Unidos, que es el puente de Acción de Gracias).

Con la protagónica voz en la versión original de Stephanie Beatriz, a la que acabamos de ver algo desaprovechada en 'En un barrio de Nueva York', nos encontramos con la historia de Mirabel Madrigal, la única de toda la familia que no posee cualidades mágicas. La chica descubrirá que hay algo amenazando la magia y emprenderá una misión para salvarla en las montañas de Colombia.

Lin-Manuel Miranda es el encargado (y, por lo poco que hemos podido escuchar, se nota) de escribir las canciones de la película tanto en español como en inglés. Un proyecto en el que el compositor de 'Hamilton' lleva trabajando todo un lustro, desde que John Lasseter les propusiera a él y Byron Howard una película musical.

Será Howard, quien se llevó un Óscar por 'Zootrópolis' el encargado de codirigir 'Encanto' junto a Jared Bush y Charise Castro Smith, quienes coescriben también el libreto.