'South Park' comenzará su temporada 24 con el primer especial de una hora de su historia y aquí tenemos su tráiler

'South Park' vuelve el próximo 30 de septiembre y, ojo, lo hará con un doble episodio especial. Comedy Central ha lanzado la promo (o tráiler si lo preferís llamarlo así) de 'South Park Pandemic Special', capítulo que servirá de antesala para la temporada 24 de la serie animada.

Este episodio, el primer especial de una hora de la longeva serie, pondrá al pueblo de South Park intentando lidiar con las restricciones debidas a la pandemia. Randy asumirá su papel en el estallido de la COVID-19; los niños volverán al colegio para descubrir que sus profesores han sido sustituidos por policía y Cartman se niega a volver a "la esclavitud".

Sobre el resto de la temporada, como es normal debido a su producción, no se sabe nada. Imagino que entre las Elecciones de 2020 en Estados Unidos, el resurgir del Black Lives Matter y otras polémicas surgidas durante todos estos meses, Trey Parker y Matt Stone tendrán ideas anotadas de sobra para ir desarrollando en las próximas semanas.

Eso sí, de momento 'South Park' no tiene fecha de regreso en España. Comedy Central todavía no ha anunciado cuándo volverá la serie, aunque no suele tardar mucho. La temporada anterior, por ejemplo, se fue emitiendo unos días después.