'The Gifted (Los elegidos)' presenta el tráiler de la temporada 2 con un embarazo peligroso y todo un nuevo mundo de amenazas

Seguimos con los tráilers mostrados en la Comic-Con y esto es un no parar con las series de superhéroes y demás adaptaciones de cómics y manga. Ahora nos toca hablar de 'The Gifted (Los elegidos)', la serie de la franquicia X-Men que emite FOX.

La segunda temporada 'The Gifted' se estrena en EEUU el próximo 25 de septiembre y ocupará la noche de los martes en la cadena norteamericana. Una nueva temporada que tendrá un montón de cambios que podemos apreciar en el extenso tráiler que mostraron en San Diego:

Como veis llama la atención un par de detalles: Lorna/Polaris (Emma Dumont) está embarazadísima y los movimientos del bebé cuestan algún que otro susto. Además vemos muy cambiado a Andy Strucker (Percy Hynes White) y nos adentramos en un mundo de Morlocks, Purificadores y el Club Fuego Infernal...

Y es que si una cosa destaca en 'The Gifted' es lo totalmente desbocados que van para ofrecer una magnífica experiencia a los fans de los X-Men. Ya solo con la promesa de ver a los Morlocks (mutantes que viven en un mundo subterráneo para ocultarse de la sociedad) los que crecimos con la Patrulla-X de los ochenta no hemos podido evitar dar un saltito.

Habrá que ver cómo se desarrolla esta segunda temporada, pero creo que Matt Nix hizo muy buen trabajo con la primera ampliando todo un subuniverso infraexplorado en el cine.