'El proyecto Williamson', el nuevo documental criminal de Netflix que promete ser más oscuro que ‘Making a Murderer'

Tras los millones de adeptos ganados a la causa criminal con títulos como 'The Jinx' en HBO o 'Making a murderer' en Netflix, la plataforma roja presenta el tráiler de su nuevo documento criminal, 'The Innocent Man'.

El proyecto Williamson

Toda esta nueva ola criminal llena de culpables, falsas confesiones y manipulaciones ya estaba en antes de todo eso. Se encontraba en el libro de John Grisham The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town, publicado en España bajo el título 'El proyecto Williamson'. El libro detalla la historia real de dos hombres acusados de golpear, violar y matar a una camarera de 21 años llamada Debra Sue Carter en Ada, Oklahoma, en 1982.

Clay Tweel, documentalista en boca de todos desde 'Finders Keepers', une fuerzas con el productor Ross M. Dinerstein, personaje lleno de títulos tan atrevidos como 'El vacío' y con experiencia previa en Netflix con 'El paquete' o '1922', diseñan la adaptación junto al autor de 'La tapadera'.

'The Innocent Man' incluye entrevistas con amigos y familiares de las víctimas, vecinos, abogados, periodistas y otras personas involucradas, así como el propio Grisham. La obra es el título de no ficción más vendido de Grisham y la serie de seis episodios llegará a todas las pantallas el próximo 14 de diciembre.