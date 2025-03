'The Last of Us', estremecedor tráiler final de la temporada 2. Bella Ramsey se encara a Pedro Pascal en el regreso de la aclamada serie de ciencia ficción

El regreso de 'The Last of Us' está a la vuelta de la esquina y en HBO han querido aprovechar la celebración de la edición de 2025 del South by Sothwest para lanzar el estremecedor tráiler final de su temporada 2. Será el próximo 13 de abril cuando se estrenen los nuevos episodios de esta aclamada serie de ciencia ficción.

El propio adelanto deja claro que la relativa calma en Jackson está a punto de saltar por los aires. Recordemos que la temporada 2 transcurre cinco años después que su predecesora, y parece que la relación entre Joel y Ellie se ha enfriado bastante en todo este tiempo, algo que irá aún a peor cuando ella descubre que el personaje interpretado por Pedro Pascal le mintió en un momento clave del pasado de ambos -ese enfrentamiento final entre ambos promete ser demoledor-.

Esperado regreso

Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna y Rutina Wesley recuperan los personajes que ya interpretaron en la primera temporada, pero ojo al gran aluvión de novedades en el reparto de la serie: Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez, and Jeffrey Wright, Catherine O’Hara se unen ahora a 'The Last of Us'.

Creada por Craig Mazin y Neil Druckmann a partir de la famosa saga de videojuegos, 'The Last of Us' es una de las grandes joyas de la corona de HBO -y por extensión también de Max- y van a exprimirla en la medida de lo posible. Por lo pronto, su temporada 2 constará únicamente de 7 episodios cuando su predecesora tuvo 9.

De esa forma, es más fácil ampliar la historia original en una mayor cantidad de entregas, pues desde la cadena ya han dejado caer que es probable que 'The Last of Us' acabe teniendo cuatro temporadas...

En Espinof | Las mejores series de la historia de HBO

En Espinof | Las 17 mejores series de ciencia ficción y fantasía de 2024 y dónde verlas