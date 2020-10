'The Prom': Netflix lanza el tráiler del musical de Ryan Murphy con Meryl Streep y Nicole Kidman

Ryan Murphy está que no para. Hace apenas unas semanas nos llegó 'Ratched', la precuela de 'Alguien voló sobre el nido del cuco' que se ha convertido en la serie de estreno de 2020 de mayo éxito en Netflix, y ahora ha llegado el momento de ver el tráiler de 'The Prom', su película musical en la que cuenta, entre otros, con Meryl Streep y Nicole Kidman.

'The Prom' cuenta la historia de dos estrellas del teatro que ven cómo su último espectáculo se convierte en un rotundo fracaso. Un día descubren la historia de una adolescente a la que sido prohibida la asistencia al baile de fin de curso con su novia, por lo que deciden que solucionar su problema es la mejor forma de resucitar su carrera. Esto acaba estallándoles en la cara, pero no les impedirá seguir adelante con su plan.

Escrita por Chad Beguelin y Bob Martin a partir de la obra de teatro que ellos mismos crearon junto a Matthew Sklar, 'The Prom' es el tercer largometraje dirigido por Murphy, quien no realizaba uno desde el estreno de 'Come, reza, ama' en 2010. Ahora regresa con un colorido espectáculo musical en el que también participan actores como James Corden, Kerry Washington, Keegan-Michael Key, Andrew Rannells, Ariana DeBose o la debutante Jo Ellen Pellman.

Si os habéis quedado con ganas de ver 'The Prom', tengo buenas noticias para nosotros, ya que Netflix tiene fijado su estreno para el próximo 11 de diciembre.