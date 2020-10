Tráiler de 'Borat 2': Amazon y Sacha Baron Cohen exhiben el regreso del tronchante reportero kazajo

Sacha Baron Cohen ha conseguido lo que parecía poco menos que imposible en Hollywood, ya que rodó 'Borat 2' en secreto y la existencia de la película solamente trascendió cuando lo único que le faltaba era distribución. Finalmente fue Amazon la que hizo con ella en exclusiva y la plataforma acaba de lanzar el tráiler del regreso de este tronchante personaje.

Su kilométrico título original -'Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan'- ya promete darnos grandes alegrías, pero es que además su premisa es de lo más curiosa: Borat cree que es una gran estrella por el éxito de la primera película e intenta pasar desapercibido sin dejar de hacer de las suyas.

El propio actor ha escrito el guion junto a Peter Baynham, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Erica Rivinoja y Dan Swimer. Tanto Baynham como Hines y Mazer ya participaron en el libreto de 'Borat', pero siempre produce ciertas dudas que tantas personas metan mano ahí. Esperemos que eso no provoque desequilibrios y sea tan divertida como la primera.

Será el próximo 23 de octubre cuando Amazon estrene 'Borat 2', dándose la casualidad de que apenas una semana antes podremos ver a Sacha Baron Cohen en Netflix con un papel radicalmente diferente al de este periodista kazajo en la muy esperada 'El juicio de los 7 de Chicago'.