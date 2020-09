'Borat 2': Sacha Baron Cohen ha rodado en secreto la secuela de su exitosa comedia y ya busca distribución

Mientras nosotros lamentábamos la suerte de un año perdido, Sacha Baron Cohen ha rodado y proyectado una secuela de su exitosa comedia de 2006, 'Borat'. Además, la película se ha proyectado "para unos pocos tipos de distintas industrias", según informan desde Estados Unidos.

Vuelve el héroe

Las fuentes aseguran que "Borat 2" nos devuelve al periodista kazajo de Cohen " como una gran estrella de cine después de que el éxito de la película original de 2006 lo hiciera famoso, por lo que intenta esconderse del público pretendiendo ser otra persona. Así, de incógnito comienza a reunirse y entrevistarse con gente.

Cohen ha estado apareciendo en las noticias durante los últimos meses por sus últimas apariciones públicas, lo que había llevado a muchos fans a especular sobre si estaba preparando una segunda temporada de su fantástica serie para Showtime '¿Quién es America?' o un nuevo proyecto. A finales de junio, Cohen llegó a los titulares por destrozar un mitin de extrema derecha en Olympia, Washington y convencer a la multitud para cantar canciones racistas. El evento estaba organizado por Washington Three Percenters, un grupo de milicias de extrema derecha conocido por su defensa de las armas. Cohen apareció disfrazado, y su canción hablaba de cómo inyectar a los niños la "gripe de Wuhan".

A finales de agosto, un video viral de Tik Tok de Cohen vestido como Borat comenzó a circular en las redes sociales. El video aumentó los rumores de que Cohen resucitaría al personaje para una secuela, pero no estaba claro si esto estaría relacionado o no con las bromas anteriores realizadas durante el verano. Pues cuando parecía que tras el éxito de la película ya no habría lugar para un personaje tan popular, parece que Cohen estuvo rodando la secuela todo este tiempo. Una secuela descrita como "Cohen interpretando a Borat interpretando a Cohen".

"Borat" fue un éxito brutal que recaudó 260 millones en todo el mundo. Cohen ganó el Globo de Oro al Mejor Actor en una Comedia o Musical, y la película consiguió una nominación al Oscar al Mejor Guión Adaptado en la 79ª edición de los Premios de la Academia. Bienvenido otra vez, Borat.