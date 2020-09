'El juicio de los 7 de Chicago' presenta su tráiler final: Netflix apunta al Óscar con Aaron Sorkin y un reparto impresionante

Tras presentar un primer adelanto, Netflix busca conquistarnos con el tráiler final de 'El juicio de los 7 de Chicago' ('The Trial of the Chicago 7'), una de sus grandes apuestas para la próxima edición de los Premios Óscar. Se estrena el 12 de octubre pero también habrá opción de verla en pantalla grande, y antes de su lanzamiento en la plataforma: el 2 de octubre llegará a "cines seleccionados" gracias a Tripictures.

Aaron Sorkin ha escrito y dirigido este film, y puede presumir de contar con uno de los repartos más impresionantes del año. Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Sacha Baron Cohen, Frank Langella, Michael Keaton, Mark Rylance, Jeremy Strong (reciente ganador del Emmy por 'Succession') y Yahya Abdul-Mateen II (galardonado también hace días con el Emmy por 'Watchmen'), entre otros, actúan en el segundo trabajo como realizador de Sorkin.

La crítica ya está aplaudiendo el nuevo drama de Sorkin

Después de debutar como director con 'Molly's Game', el ganador de un Óscar por el guion de 'La red social' vuelve al cine con otra historia basada en hechos reales. La sinopsis nos aclara que lo que debía ser una protesta pacífica, durante la Convención Nacional Demócrata de 1968, se convirtió en una violenta batalla campal con la Policía y la Guardia Nacional.

Los organizadores de la protesta, entre los que figuraban Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden y Bobby Seale, fueron acusados de conspiración para incitar una revuelta, y el juicio posterior fue uno de los más notorios de la historia de Estados Unidos. A priori, la trama tiene pinta de un excelente cebo para atrapar más de un Óscar pero es que además está recibiendo buenas críticas.

Ahora mismo, 'El juicio de los 7 de Chicago' tiene un 92% en RottenTomatoes y un 74/100 en Metacritic. Desde luego va a ser una de las películas más comentadas de los últimos meses del año, en especial por la triste escasez de novedades en las carteleras y el impacto que suelen tener los contenidos de Netflix. Personalmente, lo que revela el tráiler no me entusiasma demasiado (la puesta en escena, los clichés...) si bien los nombres son demasiado potentes como para dejarla pasar. Y todo lo que haga Keaton hay que verlo.