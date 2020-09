'El juicio de los 7 de Chicago': Netflix lanza el tráiler de lo nuevo de Aaron Sorkin, una de las favoritas para los Óscar 2021

Tras dejarnos ver unas primeras imágenes a finales de julio, Netflix al fin se ha animado a lanzar el tráiler de 'The Trial of the Chicago 7', la nueva película de Aaron Sorkin que se perfila como la mejor arma de la plataforma de cara a los próximos Óscar.

Eso sí, el caso de 'The Trial of the Chicago 7' es bastante particular, ya que la plataforma jamás se hubiese hecho con ella de no ser por la pandemia. En su momento pertenecía a Paramount, compañía que quería lanzarla por todo lo alto en la gran pantalla, pero la aparición del coronavirus hizo que aplazase sus estrenos para este año o los vendiese, caso que nos ocupa.

'The Trial of the Chicago 7' parte de una poderosa historia real que tuvo lugar en 1968 durante la Convención Nacional del partido demócrata. Allí una protesta pacífica se complicó más de la cuenta y llevó a que siete personas fueran llevadas ante la justicia bajó la acusación de conspirar contra la seguridad nacional. Esto dio pie a infinidad de movimientos sociales en una época clave para la sociedad norteamericana.

Sorkin está considerado, con toda justicia, uno de los mejores guionistas de nuestro tiempo gracias a su trabajo en títulos como 'La red social' o la televisiva 'El ala oeste de la Casa Blanca', creada por él mismo. Como director cuenta con menos experiencia, ya que 'The Trial of the Chicago 7' será solamente su segundo trabajo tras las cámaras.

Además, Sorkin ha contado para la ocasión con un reparto muy potente en el que participan, entre otros, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance, Sacha Baron Cohen, Alex Sharp, Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Yahya Abdul-Mateen II, Frank Langella o Michael Keaton, Poca broma.

Netflix estrenará 'The Trial of the Chicago 7' el próximo 16 de octubre.