'The Trial of the Chicago 7': Netflix lanza las primeras imágenes y pone fecha de estreno a su gran esperanza para los Óscar 2021

Netflix al fin ha presentado en sociedad 'The Trial of the Chicago 7' con el lanzamiento de las primeras imágenes y el anuncio de que su gran esperanza de cara a los Óscar 2021 se estrenará el próximo 16 de octubre. Curiosamente, es la misma fecha en la que Paramount tenía previsto realizar su desembarco masivo en salas antes de que la crisis del coronavirus les llevase a deshacerse de ella.

Basada en una potente historia real

Basada en hechos reales, 'The Trial of the Chicago 7' cuenta cómo una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata se convirtió en un caos tras la llegada de diferentes cuerpos de seguridad. Como resultado de ello, un año después, los siete organizadores de la protesta fueron acusados de múltiples crímenes, entre ellos conspiración a incitación a una revuelta.

'The Trial of the Chicago 7' es la nueva película escrita y dirigida por Aaron Sorkin. Como guionista, Sorkin es una de las personas más reputadas de Hollywood gracias a haber creado 'El ala oeste de la Casa Blanca' y a haber firmado el libreto de cintas como 'Algunos hombres buenos', 'La red social' o 'Steve Jobs'. Eso sí, como realizador únicamente cuenta en su haber con la estimable 'Molly's Game'.

Ojo al extenso y llamativo reparto que Sorkin ha conseguido para su segundo trabajo tras las cámaras: Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance, Sacha Baron Cohen, Alex Sharp, Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Yahya Abdul-Mateen II, Frank Langella, Michael Keaton, Danny Flaherty y Kelvin Harrison Jr. son solamente algunos de sus protagonistas.